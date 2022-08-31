Kubat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri - Son Dakika
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Kubat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

31.08.2022 11:26

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kemer'de sahne alan Kubat, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kemer'de sahne alan Kubat, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Antalya Kemer'de kortejle başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Mustafa Tıraş, Cumali Afşin, Mustafa Bilici, Ferhan Fidan, Recep Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej, Liman Caddesi'nden devam ederek ilçe stadyumunda sona erdi.

Korteje katılanlar, ellerindeki meşaleler ile Türk bayraklarını sallayarak kutlama coşkusuna ortak olurken, sunuculuğunu TRT seslendirme sanatçısı Aysun Şahin Mutlu'nun yaptığı kutlama programında sanatçı Kubat sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kubat, sevilen şarkılarını seslendirirken, ilçe stadını dolduran kalabalık da Kubat'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attı

Kutlamalar bünyesinde Kemer Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen sünnet şöleni de yapıldı. Belediye tarafından ücretsiz olarak sünnet ettirilen 118 çocuk sahneye çıkarak Kaymakam Çam ve Belediye Başkanı Topaloğlu ile fotoğraf çektirdi. Başkan Topaloğlu'nun zeybek oynadığını öğrenen Kubat, Topaloğlu'nu sahneye davet etti. Topaloğlu, oynadığı zeybek oyunu ile vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kaymakam Çam, programda yaptığı konuşmasında vatan için çok bedeller ödendiğini belirterek, bağımsızlık uğrunda büyük adımlar atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere minnet dileklerinde bulundu.

Başkan Topaloğlu ise bağımsızlık mücadelesinde Atatürk ve Türk milletinin birçok kahramanlık destanı yazdığına değinerek, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu vatan kolay kurulmadı. Kadınıyla, çocuğu ve yaşlısıyla Türk milleti çok şeyden fedakarlık yaptı. Yedi düvele karşı destan yazarak düşmanı bu topraklardan attık. Bugün rahatça yaşıyor ve nefes alabiliyorsak bu vatanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimize borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kubat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri - Son Dakika

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