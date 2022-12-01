ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi

01.12.2022 17:25

37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jake Flint, düğününden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Şarkıcının menajeri Brenda Cline, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıcının eşi ile uyuduğu sırada öldüğünü belirtti.

Şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğarken eşi Brenda Wilson Flint, sosyal medyada kocası ile düğünde çektiği dans videosunu paylaşarak kocasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"EŞİMİ TOPRAĞA VERECEĞİM"

Şarkıcının eşi yaptığı paylaşımda, "Eşim ile düğün fotoğraflarımıza bakmamız gerekirken kısa süre sonra toprağa vereceğim. Kocamın elbiselerini toplamak zorunda kaldım" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Şarkıcı Jake Flint, evlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti

MÜZİSYENLER YASTA

Bölgenin dört bir yanından müzisyenler, ölümünün duyurulmasından bu yana merhum şarkıcı-söz yazarına saygılarını sunuyor.

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Son Dakika Magazin ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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