Şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğarken eşi Brenda Wilson Flint, sosyal medyada kocası ile düğünde çektiği dans videosunu paylaşarak kocasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Şarkıcının eşi yaptığı paylaşımda, "Eşim ile düğün fotoğraflarımıza bakmamız gerekirken kısa süre sonra toprağa vereceğim. Kocamın elbiselerini toplamak zorunda kaldım" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Bölgenin dört bir yanından müzisyenler, ölümünün duyurulmasından bu yana merhum şarkıcı-söz yazarına saygılarını sunuyor.
Son Dakika › Magazin › ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika