ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi

Şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğarken eşi Brenda Wilson Flint, sosyal medyada kocası ile düğünde çektiği dans videosunu paylaşarak kocasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"EŞİMİ TOPRAĞA VERECEĞİM"

Şarkıcının eşi yaptığı paylaşımda, "Eşim ile düğün fotoğraflarımıza bakmamız gerekirken kısa süre sonra toprağa vereceğim. Kocamın elbiselerini toplamak zorunda kaldım" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

MÜZİSYENLER YASTA

Bölgenin dört bir yanından müzisyenler, ölümünün duyurulmasından bu yana merhum şarkıcı-söz yazarına saygılarını sunuyor.