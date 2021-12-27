4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, bir süredir eşi Eray Sünbül ile sakin bir hayat yaşıyor. Bebek sahibi olmak için uzun süredir tedavi gören 48 yaşındaki Sever, şimdilerde 4 aylık ikiz bebeklerine hamile.

"ANNE OLMAK İÇİN 8-9 KEZ TEDAVİ GÖRDÜM"

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seray Sever, yaşadığı mutluluğunu paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Sever, "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi.

İSMİ SOFİA OLACAK

Bebeklerinin ikisinin de kız olarak görüldüğünü ancak kesin bir bilgi almadıklarını sözlerine ekleyen Sever, kızlarından birinin adını eşiyle ortak kararı olan Sofia koyacaklarını söyledi.