Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, bir süredir eşi Eray Sünbül ile sakin bir hayat yaşıyor. Bebek sahibi olmak için uzun süredir tedavi gören 48 yaşındaki Sever, şimdilerde 4 aylık ikiz bebeklerine hamile.
TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seray Sever, yaşadığı mutluluğunu paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Sever, "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi.
Bebeklerinin ikisinin de kız olarak görüldüğünü ancak kesin bir bilgi almadıklarını sözlerine ekleyen Sever, kızlarından birinin adını eşiyle ortak kararı olan Sofia koyacaklarını söyledi.İkiz bebeklere hamile olduğunu doğrulayan Seray Sever'e tebrik mesajları yağıyor Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
Son Dakika › Magazin › 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı - Son Dakika Magazin