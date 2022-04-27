5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı - Son Dakika

Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlarda olan oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini bitirdi. Sessiz sedasız boşanan çift, Barselona'daki bir gece kulübünde tanışmıştı.

5 YILLIK EVLİLK TEK CELSEDE BİTTİ

Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.

EŞİ İÇİN YEMEK KURSUNA YAZILMIŞTI

Oyuncu eşinin isteği üzerine yemek kursuna yazıldı. Ceren Moray, "Şu sıralar aşçılık eğitimi alıyorum. Eşimle birlikte ortak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Henüz netleşen bir şey yok, sadece boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. 'Avlu' dizisinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Belki internetten devam ederiz, hiç belli değil. Yapımcımızdan haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.