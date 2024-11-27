52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı - Son Dakika
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52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı

52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı

Modern Family'deki rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara, 52 yaşında yıllara meydan okuyor. Sofia Vergara merak edilen bu fit görünümünün sırrını paylaştı.

27.11.2024 14:29
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Modern Family dizisinin yıldızı 52 yaşındaki Vergara, yıllara meydan okuyor. Vergara, renkli straplez elbise içinde poz verirken saçlarını omuzlarına kadar düzgün bir şekilde bırakarak doğal bir görünüm elde etti. Justin Saliman ile yaşadığı ayrılığın ardından yalnız olan Vergara, fotoğraf çekimi için taktığı büyük altın küpeler ve zarif altın zincir kolye ile tarzını tamamladı.

Güzel isim bu fit görünümünü ise sağlıklı beslenmeye borçlu. Sofia "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" demişti.

HANGİ SPORLARI YAPIYOR?

"Spora bayılmıyorum ama yapıyorum" diyen Sofia Vergara şunları söylemişti: "Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim."

Sofia Vergara, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şükrü KARAKAŞ:
    52 yaşında sır açıklanıyorsa........ 2 1 Yanıtla
  • Murat:
    bol bol acur yiyormuş 1 1 Yanıtla
  • nalan Dayı:
    toz kolojen hangiis acaba 0 0 Yanıtla
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