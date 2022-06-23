57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim

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Kariyeri boyunca hafızalara kazınan karakterlere hayat vern Sandra Bullock, son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu her açıdan yıprandığını dile getirerek oyunculuğa ara vereceğini dile getirdi.

Sandra Bullock, "The Hollywood Reporter" ile yaptığı röportajda yakın gelecekte, eskisinden çok daha hafif bir program sürdürmeyi umduğunu belirtti.

30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50'nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock, sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını ifade etti.

"Akademi" ve "Altın Küre" dahil birçok ödüle layık görülen Bullock, daha önce de verdiği röportajda geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.

Bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sandra Bullock, bu kez de başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin altını çizdi.

2010'da "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a layık görülen ünlü oyuncu, "Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim" açıklamasını yaptı. Kaynak: Habertürk