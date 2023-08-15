60 yaşındaki Demi Moore, yeşil bikiniyle gençlere taş çıkardı - Son Dakika
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60 yaşındaki Demi Moore, yeşil bikiniyle gençlere taş çıkardı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:30

Hollywood aktrisi Demi Moore, Yunanistan tatilinde yeşil bikiniyle muhteşem bir görüntü sergiledi. 60 yaşındaki anneanne, fit vücuduyla dikkat çekti. Makyajsız ve doğal bir görünüm sergileyen Demi, kızının ilk çocuğunu beklediği haberinin ardından daha canlı hissettiğini söyledi. Eski eşi Bruce Willis'ın demans teşhisiyle zor zamanlar geçiren Demi, arkadaşlarıyla lüks bir yatta vakit geçirdi.

Yeni anneanne Demi Moore, 60, Yunanistan tatilinde yeşil bikiniyle muhteşem bir görüntü sergiledi. Hollywood aktrisi, Yunan Adaları'ndaki bir kruvaziyatta inanılmaz derecede fit vücudunu sergileyerek hala formda olduğunu gösterdi.

Pastel yeşil bikinisiyle harika görünen Demi, denize girdiği sırada makyajsız bir görünüm sergiledi. Uzun koyu saçları yüzünden uzakta gevşek bir yüksek topuzla şekillendirilmişti.

GI Jane efsanesi, yaşa meydan okuyan figürünü ve canlı göğüslerini gururla sergilerken mutlu görünüyordu. Aktris, arkadaşları Andreas ve Athanasia Steggos ile lüks bir yatta zaman geçirdi.

2022 yılında kızı Rumer Willis'ın ilk çocuğunu beklediğini duyurmasının ardından anneanne olduğunu açıklamıştı. 60 yaşına dönüşünü düşünerek, "Birçok açıdan, şimdiye kadar olduğundan daha canlı ve mevcut hissediyorum" dedi.

Demi, eski eşi Bruce Willis'ın demans teşhisi hakkında öğrendikten sonra zor zamanlar geçirdi.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin
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Demi Moore, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 60 yaşındaki Demi Moore, yeşil bikiniyle gençlere taş çıkardı - Son Dakika


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