Geçtiğimiz aylarda kısa bir final yaparak geri dönen Arka Sokaklar dizisi 15 yıldır ekrana gelmeye devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da başrol oynayan Özgür Ozan, kendi değişimine yorumsuz kalamadı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, 666. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide oyuncuların zaman içindeki değişimleri de gündem oldu. 666 bölümdür dizide Hüsnü rolünü oynayan Özgür Ozan, yıllar içindeki değişimini görünce "Evrim geçirmişim" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim - Son Dakika
Küçük yaşta şöhreti yakalayan Zara, Kıbrıs'taki bir otelde verdiği konserde giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle tepki çekti. Zara, kilo verdiği için daha konforlu bir kostüm tercih ettiğini belirtirken, konser görüntüleri sosyal medyada yayılarak tartışmalara neden oldu.
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, İngiltere'de düzenlenen BRIT Ödülü törenine katılamadı ancak ödülünü video aracılığıyla aldı. Şarkıcı, tül elbisesiyle dikkat çekti ve sütyenini çıkardı. Miley Cyrus, hayranlarına teşekkür ederek ödülünü kaldırdı.
Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık lüks saatine hayran kaldı. Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün partisinde saat incelemesi yapan çift, saatin harika olduğunu belirtti. Zuckerberg ve eşi, Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlenen üç günlük kutlamalara seçkin konuklar arasında yer aldı.
Formula 1 yarışlarını izlemek için Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, veliaht prensinin partisine katıldı. Dantelli bir elbise tercih eden Subaşı, başını bir şalla kapatarak dans etti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Öztekin'in son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, 8 Mart'ta onun anısına bir anma gecesi düzenleyecek.
Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Yılmaz ile olan ilişkisiyle ilgili "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." paylaşımını yaptı.
Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.
Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.
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