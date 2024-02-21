7 aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğine Asya adını verecek

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Torpille işe girenlerle ilgili Diyanet\'ten çok konuşulacak açıklama

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, şimdilerde 7 aylık hamile. Bir kız bebek bekleyen ve hayat arkadaşını sır gibi saklayan Gonca Vuslateri, Ceyda Düvenci'nin programında samimi açıklamalar yaparak bebeğine Asya adını vereceğini duyurdu.

"BEBEĞİMİN BABASI DEVLET MEMURU, ORTAK NOKTAMIZ YOK"

Programda bebeğinin babasının mesleğinden bahseden Gonca Vuslateri, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi

KIZINA ASYA ADINI VERECEK

Bir kız bebek bekleyen oyuncu, isme karar verdiklerini de açıkladı. En sevdiği filmin Selvi Boylum Al Yazmalım olduğunu belirten Vuslateri, filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterden esinlenerek Asya koyacağını belirtti.