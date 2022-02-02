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7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti - Son Dakika

7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti

02.02.2022 14:32

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ünlü şarkıcı "Böyle ölmem füze atın" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

7 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ

Geçtiğimiz sene ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.

Şarkıcı İdo Tatlıses, evine 7 bin TL elektrik faturası gelmesine isyan etti

ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti. 3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Seray Sever 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı İdo Tatlıses, evine 7 bin TL elektrik faturası gelmesine isyan etti
Seray Sever'in faturası

2 bin 200 TL'lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" demişti.

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Son Dakika Magazin 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti - Son Dakika
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