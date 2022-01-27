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7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! - Son Dakika

7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!

27.01.2022 09:21

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu anlattı.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.

"7 KURŞUNLA VURULDU"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın

"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

NE OLDU?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın

İLK MÜDAHALE ANI KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bircan Bali, Ece Erken, Ölü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri 'Lütfen beni kurtarın' olmuş! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! - Son Dakika
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