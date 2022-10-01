Mehmet Yüzüak Ölümden Döndü! "erken Müdahale ile Hayata Tutundum" - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Yüzüak Ölümden Döndü! "erken Müdahale ile Hayata Tutundum"

01.10.2022 20:14
Mehmet Yüzüak Ölümden Döndü! "erken Müdahale ile Hayata Tutundum"

72 yaşındaki ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak geçirdiği mide kanaması sonucu önceki gece apar topar hastaneye kaldırıldı. Sürünerek ambulans çağırdığını belirten Mehmet Yüzüak, kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. İşte Mehmet Yüzüak'ın son sağlık durumu...

Magazinsortie.com'un özel haberine göre; önceki gece 02.00 civarında mide kanaması geçirerek acil olarak hastaneye kaldırılan söz yazarı Mehmet Yüzüak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü söz yazarına kan kaybı yüzünden ilk gün 2 torba olmak üzere toplamda 6 torba kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Dişleri için aldığı antibiyotikler Mehmet Yüzüak'ı zehirlemiş. 1 kutu içmesi gerekirken 6 kutu kullandığı için midesinde ki varis damarlarını patlatmış. Olcay Ünal Sert'e konuşan Mehmet Yüzüak, "Bir daha antibiyotik alıpta varis damarlarım patlarsa, ciğerlerim iflas edermiş. Bugün MR'a girdim. Yeni yeni kendime geldim." dedi. Yüzüak; "İnsanın ayağında ki varislere benzer damarlar, midenin içinde de olurmuş. Midede ki varislari kapatmak için 'bant' denilen 5 tane suni deri ile kapattılar. Ömrümün sonuna kadar bunlarla birlikte yaşayacağım. Eğer ki ambulans çağırdıktan sonra; 'kapıyı açık bırakmasan, çoktan ölmüştün' dedi doktorlar. Sonrasında ben bayılmışım, erken müdahale ile hayata tutundum' dedi.

Mehmet Yüzüak'ı hastanede sanatçı arkadaşı Seda Bütün yalnız bırakmadı.

Mehmet Yüzüak kimdir?

1950 Kahramanmaraş doğumlu olan Mehmet Yüzüak; 'Kemancı', 'Sevda Yolu', 'Şarkıların Kaderi', 'Yüz Karası', 'Sevgilim Var İzmirli', 'Biride Bir Binide Bir', 'Bir Mucize Allahım', 'Hasret Pınarı', 'Günah Defteri', 'Sevgilim Var Gurbette', 'Dalgın Gözler', 'Günahkar Olmadan', 'Sen Tanrının Yanındasın Söyle Benide Affetsin Anne', 'Her Sevgiyi Rüya Gibi Gelir Geçer Sandım'; gibi çok sayıda şarkının söz yazarıdır. 'Kemancı' şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilmiştir.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Yüzüak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Yüzüak Ölümden Döndü! "erken Müdahale ile Hayata Tutundum" - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 02:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Yüzüak Ölümden Döndü! "erken Müdahale ile Hayata Tutundum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement