Göğüs dekolteli büstiyeri, mini şortu ve marka yüzü olduğu Roberto Bravo için hazırladığı Attach koleksiyonunda yer alan yer alan tasarımlarla poz veren Gökçe Bahadır , adeta gözleri kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin

Gökçe Bahadır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Venedik'i Salladı! Pozları Olay Oldu - Son Dakika

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