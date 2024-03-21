8 aylık hamile Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi

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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, şimdilerde 8 aylık hamile. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, aylardır yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

"BU SÜREÇTE DOSTU, DÜŞMANI GÖRDÜK"

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından sevgilisiyle ilk karesini yayınlayarak şunları yazdı: "Evet. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın 'kadınların' linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu."

"KARNIM BURNUMDA HALİMLE BUNU DA HALLETTİK"

"Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti is over yani. Sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere. Ve benim biricik Monem, sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da. Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda. Kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım. Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. 'Aşk diye bir şey yok' sesi. Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek hepsi.

"İYİ Kİ DENK GELDİK VE BAŞIM LEVENT'İN OMZUNA DÜŞTÜ"

Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl. İyi ki o akşam buluşup dertleştik Derya Şensoy, Celal Can Algül. İyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar. İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omuzuna düştü. Darısı sevenlerin başına. Diyeyim bari. O zaman dans."