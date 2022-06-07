8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi

8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, önceki gün sevgilisi piyanist ve besteci İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken sevgililer görüntülenince suratları asıldı. Basın mensuplarının tüm sorularını cevapsız bırakan sevgililer "Konuşmayacağız" demekle yetindi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Fırat Tanış ile İklim Tamkan ilk kez 2020 yılında yan yana görüldü. Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı. Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.