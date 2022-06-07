8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi - Son Dakika
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8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi

07.06.2022 09:18

Şubat ayında 8 yıllık eşi Kübra Tanış ile tek celsede boşanan oyuncu Fırat Tanış, önceki gün piyanist ve besteci İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, önceki gün sevgilisi piyanist ve besteci İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken sevgililer görüntülenince suratları asıldı. Basın mensuplarının tüm sorularını cevapsız bırakan sevgililer "Konuşmayacağız" demekle yetindi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Fırat Tanış ile İklim Tamkan ilk kez 2020 yılında yan yana görüldü. Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı. Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

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8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi
8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi - Son Dakika
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