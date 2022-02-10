Üye Girişi
80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı - Son Dakika

80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı

10.02.2022 10:46
80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı

Arkadaşının yeni açtığı mekana giden Mustafa Sandal, işyerine gelen elektrik faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mekana gelen elektrik faturasını paylaşan Sandal, yapılan zammın geri alınması çağrısında bulundu.

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Berfu Yenenler, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından enerji fiyatlarına gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"RESMEN ELEKTRİK ÇARPMIŞ"

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent'te yeni açılan bir mekan. Elektrik faturası '80 bin 417 Lira' Resmen elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel 'düzenleme' falan değil, direkt zamlar geri alınmalı" ifadelerini kullandı.

80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
YORUMLAR
500

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Mustafa Sandal, Zam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement