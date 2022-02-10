80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Berfu Yenenler, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından enerji fiyatlarına gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"RESMEN ELEKTRİK ÇARPMIŞ"

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent'te yeni açılan bir mekan. Elektrik faturası '80 bin 417 Lira' Resmen elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel 'düzenleme' falan değil, direkt zamlar geri alınmalı" ifadelerini kullandı.