83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali - Son Dakika
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83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali

83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen\'in en büyük hayali

Usta oyuncu Şener Şen 83. yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. Şen'in doğum günü kutlamasında Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler hazır bulundu. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun en büyük hayalinin de dünyayı gezmek olduğu ortaya çıkmıştı.

25.12.2024 11:42
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Türk sinemasının efsanelerinden usta oyuncu Şener Şen, 83'üncü yaşını sanatçı dostlarıyla kutladı. Şen'in, bir mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler de katıldı.

Emel Sayın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notunu düştü.

ŞENER ŞEN'İN EN BÜYÜK HAYALİ

Öte yandan uzun süredir ekranlarda ve beyazperdede görmediğimiz ama altı yıldır 'Zengin Mutfağı' ile tiyatroda seyircilerle buluşan Şener Şen'in geçen günlerde en büyük hayali ortaya çıkmıştı. Şen, görmediği ülkelere gidip dünyayı gezmek istiyor.

Kültür Sanat, Şener Şen, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali - Son Dakika

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SON DAKİKA: 83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali - Son Dakika
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