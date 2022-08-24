00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek - Son Dakika
Üye Girişi

00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek

24.08.2022 21:56
00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek

99 yaşındaki caz müziğinin sevilen ismi piyanist Bozkurt İlham Gencer, 4 aylık tedavinin ardından taburcu oldu. Gencer, 28 Ağustos'ta 100. yaş gününü kutlayacak. Doğum gününde Ajda Pekkan özel şarkılarını İlham Gencer için seslendirecek.

99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı.

Caz müziğinin sevilen ismi piyanist Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Gencer, sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Gencer, Bodrum'daki evinde özel bakıcı eşliğinde normal hayatını sürdürecek.

Ajda Pekkan, İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 28 Ağustos'ta 100 yaşına basacak.

Ajda Pekkan 'Hocam' dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'in Bodrum Titanic Otel'de düzenlenecek doğum günü partisinde sahne alacak. Pekkan, özel şarkılarını Gencer'in 100. yaş gününde seslendirecek. 100. Yaş günü pastasını de Gencer, Ajda Pekkan ile birlikte kesecek.

Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyordu.

YORUMLAR
500
Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti Volkan Konak'ı Müzik Mahkemesine Vereceğim Volkan Konak'ı Müzik Mahkemesine Vereceğim
Kaynak: Snob Magazin

İlham Gencer, Ajda Pekkan, Bozkurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: 00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement