00 Yaşına Ajda Pekkan'la Girecek

99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı.

Caz müziğinin sevilen ismi piyanist Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Gencer, sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Gencer, Bodrum'daki evinde özel bakıcı eşliğinde normal hayatını sürdürecek.

Ajda Pekkan, İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 28 Ağustos'ta 100 yaşına basacak.

Ajda Pekkan 'Hocam' dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'in Bodrum Titanic Otel'de düzenlenecek doğum günü partisinde sahne alacak. Pekkan, özel şarkılarını Gencer'in 100. yaş gününde seslendirecek. 100. Yaş günü pastasını de Gencer, Ajda Pekkan ile birlikte kesecek.

Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyordu.