ABD'li şarkıcı doğuştan deforme ayaklarını paylaştı: Erkekler böyle seviyor

Akbar V sahne adıyla tanınan 33 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı, bir parmağı deforme olan ayaklarının fotoğrafını, "Bu gece ayaklarımı size göstermeye karar verdim" diyerek paylaştı. Hayranlarının neden ameliyat olmadığını sorması üzerine Akbar, "Erkekler böyle daha çok seviyor" yanıtını verdi.

Ayaklarındaki deformasyonu videoyla paylaşan Akbar, "Bu küçük lanet parmak beni daima zorladı. Tanrıya, 'Neden ayağımı böyle yarattın?' diye hep sordum. 'Her güzelin bir kusuru vardır' derler. Benim de kusurum bu. Lanet küçük parmağım büyümüyor.

"TANRI BENİ BÖYLE YARATTI"

Aslında buna eski kadar üzülmüyorum çünkü tedavi edebileceğini söyleyen doktorlar oldu. Ancak günün sonunda bunu gerçekten yaptırmak istemiyorum, Tanrı beni böyle yarattı ve erkekler ayaklarımı böyle seviyor" ifadelerini kullandı.

Geçmişte ayağındaki deformasyonu göstermekten çekindiği için sandalet giymediğini söyleyen rap şarkıcısı, "Artık utanmıyorum. Tanrı beni böyle yarattı ve değiştirmek istemiyorum. Korkularımı rafa kaldırdım, bu hafta sonu gidip sandalet alacağım ve onları giyeceğim" notunu paylaştı.