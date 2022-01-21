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ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi

21.01.2022 16:23
ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi

İlk albümü Bat Out of Hell ile dünya çapında üne kavuşan ABD'li 74 yaşındaki rock yıldızı Meat Loaf evinde hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberini veren ailesi "İlham veren sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz" dedi.

Albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf hayatını kaybetti. Asıl ismi Michael Lee Aday olan rock yıldızının ölüm haberi resmi Facebook hesabından duyurulurken, evinde eşi Deborah'ın yanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"İLHAM VEREN SANATÇIYI KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Şarkıcının ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Birçoğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçıyı ve güzel bir adamı kaybetmenin acısını yaşarken gösterdiğiniz sevgi ve desteği gerçekten takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında hayatını kaybetti

GRAMMY ÖDÜLÜ ALDI

Texas eyaletine bağlı Dallas'ta 1947'de dünyaya gelen Meat Loaf, 60 yıla yayılan bir kariyere sahipti. 1970'lerin başında rock müziğe odaklanan Loaf, besteci, söz yazarı ve yapımcı Jim Steinman ile iş birliğine gitti. 1977 yılında Bat Out of Hell isimli albümüyle çıkış yapan Loaf, 1994 yılında I'd Do Anything For Love şarkısıyla Grammy Ödülü kazandı. Rock yıldızı, Fight Club, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World gibi filmlerde de rol aldı. Loaf'un Bat Out of Hell albümü ayrıca tüm zamanların en çok satılan ilk 10 albümü listesinde yer alıyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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