Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi - Son Dakika
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Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi

21.03.2022 18:19
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatı, Bodrum'a demir attı.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatı, Bodrum'a demir attı.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik ultralüks yatı 'My Solaris', öğlen saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yat, öğlen saatlerinde Datça açıklarına geldikten sonra seyrine devam ederek Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı.

İngiliz hükümeti el koyduğunu açıklamıştı

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yata, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrasında İngiliz hükümeti tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulduğu açıklanmıştı. Lüks yatta dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. - MUĞLA

Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi
Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi

YORUMLAR
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Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2) Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)

Roman Abramovich, Bodrum, Rusya, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Abromoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'a demirledi - Son Dakika


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