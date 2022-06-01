Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti.

"İÇİMİZ ACIYOR"

Mete Güçlü, 2003 yılında dünyaevine girdiği eşinin babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ve babasının fotoğraflarını paylaşan Güçlü, şu ifadeleri kullandı:

"Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Onu sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın."

CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ardından güzel oyuncu da Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir açıklama yaparak, "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir" diye yazdı.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Ebru Cündübeyoğlu Mete, (d. 10 Eylül 1974; Heilbronn, Almanya), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazar.

Televizyon programlarında sunuculuk yaparak genç yaşta geniş kitlelerce tanındı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yaptı.

1997 yılında Gülüm dizisindeki rolü ile dizi oyunculuğuna, 1999 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Fehimpaşa Konağı adlı komedide 'Mihriban' rolünü oynayarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Deli Yürek dizisinde 'Avukat Ayşegül', Koçum Benim dizisinde Deniz öğretmen, Omuz Omuza'da 'Sevilay', Yalancı Romantik'te 'İpek', Avrupa Avrupa'da Gülbahar, Evli ve Öfkeli'de 'Seray televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerden bazılarıdır.

2005 yılına ilk şiir kitabını, 2019'da ilk romanını yayımladı.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU EVLİ Mİ?

2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete ile evlendi. Çiftin bir kızları oldu.