Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti

25.06.2022 15:21
Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti

'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Dila Hanım' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristi Gamze Özer'in hayatını kaybettiği açıklandı. İşte detaylar...

Bugün sabah saatlerinde, henüz 47 yaşındayken yaşamını yitiran Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü, sevenlerini ve aile üyelerini yasa boğdu.

ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Armağan Çağlayan acı haberi duyurarak, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Çağlayan, "Gece yatmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor" açıklamasını yaparak, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.

"UNUTULMAYACAKSIN GAMZE"

Gamze Özer'in ölümü sonrası Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'dan da açıklama geldi. Türkay, "Senin bu hayattaki yolculuğun hiç unutulmayacak Gamze" ifadelerini kullandı.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Gamze Özer 8 Temmuz 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etmiştir.

1997 yılında İstanbul'a taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer, birçok sevilen yapımın senaryosunu yazarak, kısa sürede televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri haline geldi.

GAMZE ÖZER'İN SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ünlü isim, 'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2021), 'Sihirli Annem Bir'iz' (Sinema Filmi 2020), 'Hayatımın Rolü' (TV Dizisi 2012), 'Maskeli Balo' (TV Dizisi 2010), 'Nefes' (TV Dizisi 2009), 'Hanımın Çiftliği' (TV Dizisi 2009), 'Beni Unutma' (TV Dizisi 2008), 'Nefes' (Sinema Filmi 2007), 'Annem' (TV Dizisi 2007-2008), 'Adak' (TV Dizisi 2006), 'Acemi Cadı' (TV Dizisi 2006), 'Rüzgarlı Bahçe' (TV Dizisi 2005), 'Maki' (TV Dizisi 2005), 'Bütün Çocuklarım' (TV Dizisi 2004), 'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2003-2011), 'Estağfurullah Yokuşu' (TV Dizisi 2003), 'Kınalı Kar' (TV Dizisi 2002), 'Kuzenlerim' (TV Dizisi 2002-2004), 'Aylin' (TV Dizisi 2001), 'Akordeon Sustuğunda' (TV Dizisi 2001), 'Aklımda' (TV Dizisi 2001), 90-60-90 (TV Dizisi 2001), 'Zilyoner' (TV Dizisi 1999), 'Yüzleşme (I)' (TV Dizisi 1999), 'Kedi' (TV Dizisi 1999), 'Güzel Günler' (TV Dizisi 1998) gibi yapımların senaristliğini yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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