Açık hava konserine yoğun ilgi - Son Dakika
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Açık hava konserine yoğun ilgi

19.05.2022 14:39
Açık hava konserine yoğun ilgi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi iş birliği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde sahilde açık hava konseri ve Spor etkinleri yapıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi iş birliği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde sahilde açık hava konseri ve Spor etkinleri yapıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi iş birliği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahilde konser düzenlendi.

Konsere, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb.Cezmi Yalınkılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Ardından çeşitli okullarda öğrenim gençler bir birinden güzel şarkıları gençlere vatandaşlara seslendirdi. Vatandaşlarda şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Diğer yandan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahile kurulan spor aktiviteleri ise gençler tarafından büyük ilgi gördü. - ZONGULDAK

Açık hava konserine yoğun ilgi
Açık hava konserine yoğun ilgi
Açık hava konserine yoğun ilgi
Açık hava konserine yoğun ilgi
Açık hava konserine yoğun ilgi

YORUMLAR
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Finike'de 19 Mayıs kutlamaları Finike'de 19 Mayıs kutlamaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, 19 Mayıs, gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Açık hava konserine yoğun ilgi - Son Dakika


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