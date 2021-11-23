Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu

Merakla beklenen Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, "Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız" sözleriyle duyurdu.

"SURVIVOR 2022'NİN KADROSU BELLİ"

Bu sene Survivor All Star yapacağını duyuran Acun Ilıcalı, konu ile ilgili,Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri" açıklamasında bulundu.

SURVIVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bu sene yapılacak All Star için kadrolar şekillenmeye başladı. İzleyicilerin merakla beklediği kadroda Aleyna Kalaycıoğlu yer almayacak. Daha önce Merve Aydın, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu'nun yer alacağı iddia edildi.