Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in yüzde 50 hissesini satın alıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in yüzde 50 hissesini satın alıyor

Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1\'in yüzde 50 hissesini satın alıyor

Televizyon dünyasında adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in yüzde 50 hissesini 30 milyon euro karşılığında satın alıyor. Acun Medya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de yayınlanacak ve ilk olarak spor realite yarışması Exatlon Almanca konuşan izleyici kitlesi için uyarlanacak. Ancak satışın henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığı belirtiliyor.

25.02.2024 18:14
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Televizyon dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, yeni hamlesiyle gündemde.

Bilindiği üzere Ilıcalı, daha önce İngiltere Championship temsilcisi Hull City'i ve İrlanda Premier Lig ekibi Shelbourne'ü satın almıştı.

Acun bu kez de Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın alıyor.

Satışın 30 milyon euro karşılığında gerçekleşeceği öğrenildi.

Almanya'dan spor kanal alıyor

Söz konusu açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.

Yine aktarılanlara göre Acun Medya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapım ise spor realite yarışması Exatlon olacak.

Satış için onay bekleniyor

Son olarak, Sport1'in Acun Medya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığı belirtildi.

Öte yandan Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı.

İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklamıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in yüzde 50 hissesini satın alıyor - Son Dakika

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