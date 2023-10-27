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Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısını hedef aldı: Kansız, nankör - Son Dakika

Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısını hedef aldı: Kansız, nankör

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:29

Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu kişilerden bahseden Acun Ilıcalı, ''Çocuğu biz ünlü ettik şimdi dizide oynuyor ama çıkıp 'Bana Survivor sormayın' diyor. Nankör insan, kansız adam sevmem'' dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin şimdilerde bir dizide başrol oynayan eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü olduğu ileri sürüldü.

Nur Tuğba İle Laf Aramızda kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'a aldığı için pişman olduğu kişilerden bahsederken isim vermeden "Biz ünlü ettik şimdi dizide oynuyor. Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin oyuncu Serkay Tütüncü olduğu ileri sürüldü.

"NANKÖRLÜĞÜ AFFETMEM"

"Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna çarpıcı bir cevap veren Acun Ilıcalı, "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" dedi.

AKILLARA SERKAY TÜTÜNCÜ GELDİ

Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin 2016 yılında Survivor'da mücadele eden Serkay Tütüncü olduğu iddia edildi. Yarışmadan sonra TV8'de program yapan Tütüncü birçok dizi projesinde yer almış şimdilerde de FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde başrol oynuyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ: ALL STAR'A KATILMA İHTİMALİM YOK

Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin soruları üzerine Survivor'dan bahseden Serkay Tütüncü, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim. All Star'a katılma ihtimalim bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" demişti.

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısını hedef aldı: Kansız, nankör - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısını hedef aldı: Kansız, nankör - Son Dakika
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