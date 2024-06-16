Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Portakallar'ın teknik direktörü Ronald Koeman'ın maç esnasında yedek kulübesinde yaptığı bir hareket dikkat çekti.
61 yıl yaşındaki Hollandalı teknik adam, yedek kulübesinde otururken burnunu karıştırdı. Koeman, daha sonra burnunu karıştığı parmağını ağzına götürerek sümüğünü yedi. Bu anlar kameralara yansırken sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi - Son Dakika
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