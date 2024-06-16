Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı - Son Dakika
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Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Kurban pazarındakilerin ipi keserek kurtardığı Ali B., bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.

16.06.2024 18:11
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Kayseri Talas'ta kurulan kurban pazarına iddiaya göre sakatat ve et toplamak için gelen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Olayı gören pazardakiler, adamı müdahale ederek kurtarırken hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

ET VE SAKATAT TOPLAMAK İÇİN KURBAN PAZARINA GİTTİ

Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşiyle kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

ELEKTRİK DİREĞİNE İP BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Kayseri, Zabıta, Kurban, Talas, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet null: tavır ve davranışlarımız çok genel. her insan kendi özelinde bir yapıya sahip olduğunu unutuyoruz çoğu zaman. bazıları gururlu oluyor bazıları gamsız. demek ki herkese aynı nazardan bakmamız lazım. umarım uzun süre sevdikleriyle yaşayacak ömrü olur 60 2 Yanıtla
  • Gk Gs: haber yaparken ne de güzel haber yapıyorsunuz hemen yapıştırıyorsunuz psikolojik sorunları olan adam diye. böyle mi tarafsız habercilik oluyor. bir insan canından geçmişse hemen yapıştırın psikolojik sorunlar var diye 39 1 Yanıtla
    Gk Gs: bu yorumu yayınlayacağınızı tahmin etmemiştim aslında yani yayınladığınız için de teşekkür ederim ama kişiye gerçekten psikolojik sorunları var diyebilmek için bu teşhisi koyma yeterliliğine sahip değilsiniz doktor değilsiniz çevreden duyduklarınızla haber yapmayın lütfen 5 0
  • Remzi Ozdemir: Bazen hoşgörüyü unutuyoruz 24 0 Yanıtla
  • MUSTAFA BEŞTAŞ: şu fakir fukara halktan ne istiyorsunuz 3 0 Yanıtla

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