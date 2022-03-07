Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim

07.03.2022 11:11

Survivor 2022'nin önceki akşam ekranlara gelen bölümünde kampta Hikmet ile tartışan Yasin, "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" dedi. Ada konseyinde yaşanan tartışma hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'in sözlerine cevap vererek "Kralı gelse umurumda değil. İhraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Seni buradan göndeririz" ifadelerini kullandı.

Survivor 2022 All Star'ın 2 hafta önce yayınlanan bölümünde Yasin ve Hikmet arasında fiziksel temasın da olduğu bir tartışma çıkmıştı. Küfür ve yumrukların eksik olmadığı kavga sonrası harekete geçen Acun Ilıcalı, Yasin'e 5 ödülden yararlanamama cezası verdi. İkili arasındaki gerginlikönceki akşam yeniden tırmandı ve adada tartıştılar.

YASİN: NE SURVIVOR DİNLERİM NE KRALINI DİNLERİM"

Hikmet'le gönüllüler adasında tartışan Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum ama sen hiç anlayış göstermiyorsun. Harbiden böyle olmaz bak. Hikmet eğer bana racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Ne Survivor dinlerim ne kralını dinlerim. Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi.

Acun Ilıcalı 'Acun bana racon kesemez' diyen Yasin'e resti çekti: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim

Hikmet ise Yasin'e "Buranın bir kralı var o da Acun Ilıcalı. Anladın mı? Adam olacaksın" dedi. Yasin ise "Bilsem ki Survivor'ım da yanacak, bilsem ki buranın kralı da Acun Ilıcalı'dır yine kimse bana racon kesemez" karşılığını verdi.

ILICALI: KURALLARI DİNLEMEZSEN SENİ BURADAN YOLLARIM

Acun Ilıcalı da ada konseyinde gönüllüler takımı yarışmacılarına söz hakkı vererek tartışmanın detaylarını öğrendi. Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözü üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun. O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" dedi.

Acun Ilıcalı 'Acun bana racon kesemez' diyen Yasin'e resti çekti: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
Acun Ilıcalı 'Acun bana racon kesemez' diyen Yasin'e resti çekti: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim - Son Dakika


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