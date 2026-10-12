Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk buluşmalarının detaylarını anlattı. İkili, daha önce tanışmamış olsalar da, buluşma oldukça keyifli geçti. Ilıcalı, buluşmanın 6 kişiden de onay aldığını söyledi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 4 Eylül 2024’te Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturmuştu. Berfu Yenenler’in YouTube’da yayımlanan “Talk Show Perileri” programına konuk olan ünlü televizyoncu, eşiyle ilk buluşmalarının nasıl geçtiğini anlattı.

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

İLK BULUŞMADA YALNIZ DEĞİLLERDİ

Ilıcalı, üç haftalık bir seyahatin ardından Eser Yenenler ve arkadaşlarıyla bir restoranda buluşmak için sözleştiklerini söyledi. O dönem mesajlaştığı Çağla’nın da yemeğe katıldığını belirten Ilıcalı, henüz birbirlerini yakından tanımadıklarını ifade etti.

Buluşmayı “Romantik bir organizasyon değildi. Biraz tanışma gibiydi” sözleriyle anlatan Ilıcalı, arkadaşlarının eşi hakkındaki ilk izlenimini de paylaştı.

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

“6 KİŞİDEN DE ONAY ALDI”

Ilıcalı, o akşamı “Ama güzel oldu, 6 kişiden de onay aldı oradan” diyerek anlattı.

Ayça Çağla AltunkayaBerfu YenenlerEser YenenlerAcun IlıcalıEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    yaş farkı 20-30 . biz selam versek meraba abi derler paralı olunca acun bey oluyo 0 0 Yanıtla
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Acun o kadar paran var ama zevkin yok :) 0 0 Yanıtla
  • Realist Realist:
    Arkadaşları ne demiş acaba. ? Yengede güzelmiş, al bunu mu dediler ? Adam akrabasına büyüğüne sorar... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei