Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 4 Eylül 2024’te Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturmuştu. Berfu Yenenler’in YouTube’da yayımlanan “Talk Show Perileri” programına konuk olan ünlü televizyoncu, eşiyle ilk buluşmalarının nasıl geçtiğini anlattı.

İLK BULUŞMADA YALNIZ DEĞİLLERDİ

Ilıcalı, üç haftalık bir seyahatin ardından Eser Yenenler ve arkadaşlarıyla bir restoranda buluşmak için sözleştiklerini söyledi. O dönem mesajlaştığı Çağla’nın da yemeğe katıldığını belirten Ilıcalı, henüz birbirlerini yakından tanımadıklarını ifade etti.

Buluşmayı “Romantik bir organizasyon değildi. Biraz tanışma gibiydi” sözleriyle anlatan Ilıcalı, arkadaşlarının eşi hakkındaki ilk izlenimini de paylaştı.

“6 KİŞİDEN DE ONAY ALDI”

Ilıcalı, o akşamı “Ama güzel oldu, 6 kişiden de onay aldı oradan” diyerek anlattı.