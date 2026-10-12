Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 5 yaralı

Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 5 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya-Isparta karayolunda midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.
Antalya Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Kazada yolculardan bazıları yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolu üzerindeki, Aksu'ya bağlı Topallı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolcu midibüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
"ARACIN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAYA ÇALIŞTI AMA..."
Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?