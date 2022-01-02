Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!

Türkiye'nin en çok tanınan isimlerinden biri olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Yasemin Ilıcalı artık büyüdü. Basından uzak büyüyen Yasemin, annesi Zeynep Yılmaz'ı şimdiden geçti.
Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin Ilıcalı'yla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. Yılmaz'ın 15 yaşındaki kızı Yasemin'le yayınladığı kareye, binlerce beğeni geldi. Yılmaz'a takipçileri, kızına övgüler yağdırdı.
Kaynak: Snob Magazin
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