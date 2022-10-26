Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti - Son Dakika
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Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti

26.10.2022 14:22
Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti

Acun Ilıcalı'ya tehditleri ve küfürleriyle gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'taki hapishanede bileklerini keserek intihara kalkıştı. Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

Survivor yarışmasındaki agresif tavırladıyla hayli ilgi gören, sonrasında Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta da rahat durmadı.

HAPİSHANEDE BİLEKLERİNİ KESTİ

Geçtiğimiz günlerde nitelikli saldırı suçundan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Taner Tolga Tarlacı, hapishanede de rahat durmadı. İddialara göre bileklerini keserek intihara kalkışan Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

ACUN'A KÜFÜRLERİ OLAY OLMUŞTU

Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'ta açtığı bir yayında ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı hedef alması ve küfürler savurması gündem olmuştu.

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Son Dakika Magazin Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti - Son Dakika
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