Üye Girişi
'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır' - Son Dakika

'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır'

02.10.2021 07:43
'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır', System.String[]

Yedi yaşında kebapçıda çalışmaya başlayan Bedrettin Aydoğdu ya da herkesin bildiği ismiyle Bedri Usta, bugün Adana kebabı dillere destan bir şef...

Yedi yaşında kebapçıda çalışmaya başlayan Bedrettin Aydoğdu ya da herkesin bildiği ismiyle Bedri Usta, bugün Adana kebabı dillere destan bir şef... 1992'de açtığı Adana Yüzevler Kebapçısı'nın akabinde Bedri Usta ismiyle şubeler açan Aydoğdu, 'Ustalıkla Pişer Hayat' (Destek Yayınları) adlı bir kitap yazdı; Midyat'tan Adana'ya, sonrasında İstanbul'a uzanan hikayesini anlattı. Kitabı vesile ettik, Adana kebabını konuştuk. Bedri Usta anlatıyor...

- Adana kebabı coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan bir ürün ama çoğu yer bu kebabı bozuyor. Orijinalini yapmayacaksanız hiç yapmayın daha iyi! Ben orijinalinden şaşmıyorum, Adana'da nasıl yapılıyorsa İstanbul'da da aynısını yapıyorum.

- Adana dışındaki yerlerde kebabın yanına pilav ya da makarna koyuyorlar; kebabı dana etinden yapanlar da var! Dana etinden de olur ama orijinali olmaz! "Etin şu kadarı oranda tuz koyacaksın, şu kadar ete şu kadar yağ ekleyeceksin" gibi bir şey de sözkonusu olamaz, kebap tarifle yapılmaz. Yağ ölçüsü verirsin ama etin yağlıysa o yağ fazla gelir. Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılan bir yemektir.

Adana kebabının yanında servis edilmesi gereken olmazsa olmazlar da var. Tablacı salatası mesela... İncecik kıyılmış nane, tere, maydanoz, soğan, sumak, hakiki nar ekşisi ve soğuk sıkım zeytinyağıyla yapılır. İstanbul'da kebabın yanında roka verenler var ama bu kebabın yanında tere, nane, maydanoz ve turp olur. Madem her şey aslına sadık kalacak, yanına eklediğin her bir yeşillik de buna dahil olacak! Adana kebabı kültüründe tablacı salatası dışında soğan salatası ve ezme salata olur. Sokak arasında da böyle yersiniz, büyük restoranlarda da...

Orijinal sunumda eşlikçilere limon değil, turunç verilir; suyu biraz acımtırak ve ekşi olur. Kebabın eşlikçilerinden bir diğer olmazsa olmaz da şalgam suyudur.

Kebap lavaşla değil, tırnaklı pideyle yenir. Biz pideyi dükkanda mümkün olduğunca orijinaline yakın yapmaya çalışıyoruz. Pide hamurunda maya, un ve su var.

Kebabın yanında iyi giden bir diğer lezzet, tahin salatası. Marulu ince ince kıydıktan sonra suyunu güzelce süzüyorsunuz; tahin, yoğurt, limon suyu, sarımsak ve tuzla karıştırıyorsunız; gerçekten çok güzel bir meze oluyor.

'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır'

İstanbul, Kitap, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ceza evine girmesi üzerine açlık grevine girdi! Şimdi tek bir isteği var 07:35 Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ceza evine girmesi üzerine açlık grevine girdi! Şimdi tek bir isteği var Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 07:14 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti 03:43 Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor 00:45 Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi 23:00 Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 21:01 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın 20:49 Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın

Son Dakika Haberleri
07:34 Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ceza evine girmesi üzerine açlık grevine girdi! Şimdi tek bir isteği var
07:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
Cenk Eren, Influencer'lara, Cenk Eren, Influencer'lara, "Zavallı" diyen Okan Bayülgen'i topa tuttu: Zavallı, bücür         
07:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı         
07:14
İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak         
00:49
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi         
21:54
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 07:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: 'Adana kebabı el ayarıyla, göz kararıyla yapılır' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement