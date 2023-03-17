Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar! - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!

17.03.2023 16:35

Yalı Çapkını dizisinin başrolünde oynayan Afra Saraçoğlu, dizi setinde süper mini eteğiyle yatağa uzanarak poz verdi. Güzel aktristin cesur pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran rolünü oynayan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak sette çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

SERE SERPE UZANIP POZ VERDİ

Sahne için siyah mini etek ve kırmızı kazak giyen güzel oyuncu, yatağa sere serpe uzanarak pozlar verdi. Oyuncunun kahkaha atarak verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Saraçoğlu'nun yatakta verdiği pozlar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun dikkat çeken pozlar...

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar! - Son Dakika
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