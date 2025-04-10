Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı!

Afra Saraçoğlu\'nun kazancı dudak uçuklattı!

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor. Reklam yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon lira kazanan genç oyuncu, İstanbul ve Ege'de yatırım yapmayı hedefliyor. Bu konuda uzmanlarla görüşmeler yaptığı belirtilen Saraçoğlu'nun, gayrimenkul yatırımıyla servetine servet katmayı hedeflediği öğrenildi.

10.04.2025 13:01
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Son dönemin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan genç oyuncunun sosyal medyada paylaşılan pozları, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

SERVETİNE SERVET KATTI

Saraçoğlu, şıklığıyla olduğu kadar kazancıyla da gündemde. İddialara göre, ünlü oyuncu, yüzü olduğu giyim markasından tam 35 milyon lira aldı. Son dönemde birçok markanın radarına giren Saraçoğlu'nun, kazancını gayrimenkule yatırmayı planladığı öğrenildi. İstanbul ve Ege bölgelerinde yatırım yapmak için ev arayan oyuncunun, uzmanlarla bu konuda görüşmeler yaptığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

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Ekonomi, Magazin, Finans, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan Işık:
    Bu parayı fakir fukaraya verseler Türkiye fakir kavra mı kalmaz 0 0 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    afgerim sana. nereye harxassa harvar sna ne? lakin onparayi seni sözde izleyenlr sayesinde kazandin! 0 0 Yanıtla
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