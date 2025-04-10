Afra Saraçoğlu\'nun kazancı dudak uçuklattı!

Son dönemin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan genç oyuncunun sosyal medyada paylaşılan pozları, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

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Saraçoğlu, şıklığıyla olduğu kadar kazancıyla da gündemde. İddialara göre, ünlü oyuncu, yüzü olduğu giyim markasından tam 35 milyon lira aldı. Son dönemde birçok markanın radarına giren Saraçoğlu'nun, kazancını gayrimenkule yatırmayı planladığı öğrenildi. İstanbul ve Ege bölgelerinde yatırım yapmak için ev arayan oyuncunun, uzmanlarla bu konuda görüşmeler yaptığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.