Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi

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Tatil için İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sessiz sedasız evlendiği söylentisi ortalığı karıştırdı. Kısa sürede gündem olan çiftin yakını yaptığı açıklamada evlilik iddiasını kesin bir dille yalanladı.

17.06.2024 10:03  Güncelleme: 10:32
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Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti soluğu İspanya-Marbella'da aldı. Baş başa denizin ve güneşin tadını çıkaran çifti, gizlice evlendiği balayı için de oraya gittiği ileri sürüldü. Çiftin evlilik iddiasına cevap gecikmedi.

"EVLİLİK HABERİ DOĞRU DEĞİL"

Birlikte tatil yapan çift, Rus hayranları tarafından denizde eğlenirken görüntülendi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikilinin balayı yaptığı iddiası kısa sürede gündem oldu. Çifte yakın kaynak, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Evlilik doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" dedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi

Kurban Bayramı'nı tatilde geçiren çiftten Demir, Instagram hesabından sıcaktan bunaldığı anları paylaşarak "Şükür piştik. İyi bayramlar" dedi. Afra Saraçoğlu da paylaşıma "İyi bayramlar" yorumuyla karşılık verdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gakko 23: Herşeyi en ince ayrıntısına kadar yaşamışlar neden evlensin 7 1 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Bir insan neden gizlice evlensinki . Annesi babasımı izin vermiyor ki 4 0 Yanıtla
  • Buğra BALABAN: Yalanladılarsa neden haber yapıyorsunuz olmajan bir şeyi? Saçmalığın daniskası. Ör: Almanya Cumhurbaşkanı öldü mü? Hayır jet yalanlama geldi. Yapacak haber bulamadınız galiba 1 0 Yanıtla

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