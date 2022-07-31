Simge, Afyonkarahisar'da sevenleri ile bir araya geldi

Afyon'da pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın sahne aldı. Simge seslendirdiği şarkıların yanında dansları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Park Afyon AVM tarafından alışveriş merkezi alanında gerçekleştirilen açık hava konserinde son yıllarda şarkıları ve sahne performansı ile adından sıkça söz ettiren Simge sahne aldı. Afyonkarahisar'daki sevenleri ile bir araya gelen Simge'nin seslendirdiği popüler şarkılara katılımcılar eşlik etti. Simge şarkıları ile birlikte sahnedeki dansları ile de katılımcılardan tam not aldı. Katılımcılar arasında gençlerin çoğunlukta olduğu gözlenirken, konser alanını hınca hınç dolduran kalabalığın cep telefonları ile sosyal medya hesapları üzerinden sürekli canlı yayın yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR