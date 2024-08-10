Afyon Kahve Festivali Başladı

Magazin

Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Afyon Kahve Festivali' coşku ile başladı. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Yonca Evcimik ve Faruk K., şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bugün başlayan Afyon Kahve Festivali, kahve ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale katılan ziyaretçiler, birbirinden lezzetli kahveleri deneyimlerken, 90'ların unutulmaz sanatçılarının konserleriyle de geçmişe yolculuk yaptı. Park Afyon AVM'de yarın da devam edecek olan festivale girişler ücretsiz olurken, festivalin ilk gününde sahneye çıkan Yonca Evcimik ve Faruk K. şarkılarıyla dinleyicileri coşturdu. Festivale Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katıldı. - AFYONKARAHİSAR