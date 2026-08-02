Ahşap Tekne ve Yat Festivali etkinliklerinde elektrik kesintisi şoku

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bu yıl 24'üncüsü yapılan Ahşap Tekne ve Festivali'nin ilk gününde sahnede göbek atan belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve katılımcılar bir anda kesilen elektrik nedeniyle şok yaşadı. Arızanın giderilmesinin ardından festival etkinliklerine devam edildi.

Kurucaşile ilçesinde 3 gün sürecek olan 24. Geleneksel Ahşap Tekne ve Yat Festivali renkli görüntülerle başladı. Gündüz gerçekleştirilen yağlı güreş, plaj voleybolu turnuvası, çuval yarışı gibi etkinliklerde eğlenceli anlar yaşayan davetliler, akşam ise festival kortej yürüyüşüne katıldı. Bando ve kadın ritim grubu üyelerinin darbukaları eşliğinde Hükümet Konağı'ndan limana kadar gerçekleştirilen kortejin en arka sırasında yer alan Zonguldak Belediyesi halk oyunları ekibi ise "Erik Dalı" oynayarak yürüdü. Halk oyunları ekibinin performansı korteje katılanların ve ilçe halkının alkışını aldı.

Limanda gerçekleşen etkinliklerde ise Bartın Belediyesi Kadın Ritim Grubu sahne aldı. Grup darbukalar ile yaptığı gösteriyle alandakilerin beğenisini kazandı. Verilen arada çalan çiftetelli ve oyun havalarında ise Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, Bartın Belediyesi CHP'li belediye meclis üyeleri ve ritim grubundaki kadınlarla birlikte sahneye çıkarak göbek attı. Başkan Güneş ve beraberindekilerin oynadığı esnada ise bir anda alandaki elektrikler kesildi. Karanlığa gömülen limandaki kesintinin sebebinin ise yaşanan elektrik arızasından kaynaklandığı belirlendi. Kısa sürede müdahale edilen arızanın giderilmesinin ardından etkinlikler devam etti.

Festivalin ilk günü, Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta'nın konseri ve Dj Denny'nin 90'lar partisinin ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile tamamlandı