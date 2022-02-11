Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim imaj değiştirerek yıllar sonra ortaya çıktı.

ERKAN MERİÇ: NASIL YAŞAMIŞIZ BÖYLE?

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Değişiminden bahseden Erkan, "Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik. Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH YOLUNA GİRDİYSE DOĞRUYU SÖYLESİN"

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba ise Magazinsortie'ye konuştu. Meriç Erkan ile aşk yaşamadıklarını söyleyen Tuğba, "Allah yolundaysa doğruyu söylesin. Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı" dedi.