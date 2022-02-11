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Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu! - Son Dakika

Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!

11.02.2022 13:48
Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!

Bir dönem Ahu Tuğba ile aşk yaşadığı konuşulan Meriç Erkan, İslamiyet'e yönelerek giyim tarzını değiştirdi. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba ise yıllar sonra bambaşka biri olarak ortaya çıkan Meriç Erkan'ın "Nasıl yaşamışız" sözlerine "Allah yolundaysa doğruyu söylesin. Biz aşk yaşamadık, kurguydu" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim imaj değiştirerek yıllar sonra ortaya çıktı.

ERKAN MERİÇ: NASIL YAŞAMIŞIZ BÖYLE?

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Değişiminden bahseden Erkan, "Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik. Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH YOLUNA GİRDİYSE DOĞRUYU SÖYLESİN"

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba ise Magazinsortie'ye konuştu. Meriç Erkan ile aşk yaşamadıklarını söyleyen Tuğba, "Allah yolundaysa doğruyu söylesin. Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı" dedi.

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Esra Erol, Ahu Tuğba, Mevla, Meriç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu! - Son Dakika Magazin


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