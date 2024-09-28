Ahu Tuğba\'nın cenazesinde Meriç Erkan\'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Magazin

ABD'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlüoyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesinde tanıdık isimler vardı. Onlardan biri de bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan'dı.

MERİÇ ERKAN'IN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem katıldığı televizyon programlarında ilginç dansları ve çarpıcı söylemleri ile adından söz ettiren Meriç Erkan, bir süre sonra maneviyata yöneldiğini açıklamış ve kameralarda uzak bir yaşam süreceğini ifade etmişti. Ahu Tuğba'nın cenazesinde görüntülenen Meriç Erkan'ın sakallı ve cübbeli halini görenler "Bu nasıl bir değişim?" demeden edemedi.