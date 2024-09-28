Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan da vardı. Tövbe ettikten sonra maneviyata yönelen Erkan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

28.09.2024 14:32
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ABD'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlüoyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesinde tanıdık isimler vardı. Onlardan biri de bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan'dı.

Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

MERİÇ ERKAN'IN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem katıldığı televizyon programlarında ilginç dansları ve çarpıcı söylemleri ile adından söz ettiren Meriç Erkan, bir süre sonra maneviyata yöneldiğini açıklamış ve kameralarda uzak bir yaşam süreceğini ifade etmişti. Ahu Tuğba'nın cenazesinde görüntülenen Meriç Erkan'ın sakallı ve cübbeli halini görenler "Bu nasıl bir değişim?" demeden edemedi.

Ahu Tuğba\'nın cenazesinde Meriç Erkan\'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Son Dakika Magazin Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    Meriç abi sana helal olsun öze dönüp gerçek huzurun gerçek mutluluğun yaradanla ruhani bağlantıda olduğunu anladı ve doğru yolu buldu senin yolun en güzel yol tebrik ederim 212 40 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Hadi ordan at ya…. 1 1
    Ahmet Özdoğan:
    geldi y. kafası 0 0
  • Mehmet fatih Lale:
    Maşallah ne güzel hidayete ermiş ,Allah AhuTugbaya da rahmet eylesin 126 16 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Kılda keramet olsaydı keçiler de hidayete ermiş olurdu 1 0
  • ilker oymak:
    Hay MaşAllah 110 11 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Vefa çok önemli. 107 5 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Meriç abim de anlamış rüzgarın hangi yönde estiğini ona göre yön vermiş yelkenlerine 68 36 Yanıtla
  • Zekeriya Guler:
    helal olsun meriç bey 66 15 Yanıtla
  • Hikmet .:
    Normal bi adam değildiki zaten şimdi normal olsun 22 37 Yanıtla
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