Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı
21.05.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından ilk kez İstanbul’da görüntülendi. Katıldığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Calvin, ". Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor. Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. " dedi.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde ABD’nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi daha sonra İstanbul’a getirilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı. Annesinin ölümünün ardından gözlerden uzak bir dönem geçiren Anjelik Calvin, aylar sonra İstanbul’da katıldığı davette ilk kez konuştu.

“BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM”

Gazetecilerin, “Annenizin kopyasısınız” sözleri üzerine duygulanan Calvin, annesine duyduğu hayranlığı, “Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam.” ifadeleriyle anlattı.

Annesinin yerinin hiçbir zaman dolmayacağını söyleyen Calvin, Ahu Tuğba’ya olan özlemini hâlâ derinden hissettiğini ifade etti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

“ANNEMİN ÖLDÜĞÜ KANLI YASTIĞI BİLE SAKLAMIŞIM”

Anjelik Calvin, annesinin hayatını kaybettiği evde yaşadığı psikolojik çöküşü de ilk kez anlattı. Süreç boyunca otellerde kaldığını belirten Calvin, o dönemi şu sözlerle aktardı:

“Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. 'Acaba ev lanetlendi mi?' diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı.”

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

“5 KİŞİYE YETECEK KADAR MİRAS KALDI”

Annesine ait bazı özel eşyaların çalındığını söyleyen Calvin, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirdi. Miras konusundaki sorulara ise şu yanıtı verdi:

“Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor. Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. Ancak ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inan hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin.”

Ahu Tuğba, Magazin, Miras, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kayserili kayserili:
    kadının cenazesini getiremediniz parasızlıktan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:53:46. #7.13#
SON DAKİKA: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.