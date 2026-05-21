Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde ABD’nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi daha sonra İstanbul’a getirilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı. Annesinin ölümünün ardından gözlerden uzak bir dönem geçiren Anjelik Calvin, aylar sonra İstanbul’da katıldığı davette ilk kez konuştu.

“BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM”

Gazetecilerin, “Annenizin kopyasısınız” sözleri üzerine duygulanan Calvin, annesine duyduğu hayranlığı, “Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam.” ifadeleriyle anlattı.

Annesinin yerinin hiçbir zaman dolmayacağını söyleyen Calvin, Ahu Tuğba’ya olan özlemini hâlâ derinden hissettiğini ifade etti.

“ANNEMİN ÖLDÜĞÜ KANLI YASTIĞI BİLE SAKLAMIŞIM”

Anjelik Calvin, annesinin hayatını kaybettiği evde yaşadığı psikolojik çöküşü de ilk kez anlattı. Süreç boyunca otellerde kaldığını belirten Calvin, o dönemi şu sözlerle aktardı:

“Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. 'Acaba ev lanetlendi mi?' diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı.”

“5 KİŞİYE YETECEK KADAR MİRAS KALDI”

Annesine ait bazı özel eşyaların çalındığını söyleyen Calvin, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirdi. Miras konusundaki sorulara ise şu yanıtı verdi:

“Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor. Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. Ancak ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inan hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin.”