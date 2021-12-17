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Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! - Son Dakika

Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!

17.12.2021 09:41

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de ödül veren Ahu Yağtu, sahneye çıkarken elbisesine takılınca yere kapaklandı. Yardımına ise aynı dizide rol aldığı ve gecenin sunuculuğunu yapan Fadik Sevin Atasoy yetişti.

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödül veren Ahu Yağtu, talihsiz bir kaza yaşadı.

SAHNEDE YERE KAPAKLANDI

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni'ne kırmızı rugan elbisesiyle katıldı. Yağtu ödül vermek için sahneye çıktığı sırada, merdivende ayağı takılınca yere düştü. Yağtu'nun yardımına ise Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Ödül vermek için sahneye çıkan Ahu Yağtu, yere kapaklandı

"JENNIFER LAWRENCE BÖYLE GİRİŞ YAPMIŞTI"

Yağtu'nun ayağa kalkmasına yardım eden Atasoy "Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir giriş yapmıştı. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederiz" dedi. Ahu Yağtu ise "Hiç önemli değil, biz bizeyiz çünkü bu akşam" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ödül vermek için sahneye çıkan Ahu Yağtu, yere kapaklandı
Jennifer Lawrence

Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!
GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

Fadik Sevin Atasoy, Jennifer Lawrence, GQ Türkiye, Ahu Yağtu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! - Son Dakika
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