Aile dizisi çekimleri esnasında meydana gelen kazada bazı çalışanlar yaralandı! - Son Dakika
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Aile dizisi çekimleri esnasında meydana gelen kazada bazı çalışanlar yaralandı!

10.05.2023 15:06

Aile dizisinin efektli çekiminden yaşanan kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan yapım şirketi, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisinin 11. bölüm çekimlerinde bir kaza meydana geldi.

"BAZI ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ YARALANDI, İNCELEME BAŞLATILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan korkunç kazayı açıklayarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
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Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Yüsra Geyik, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile dizisi çekimleri esnasında meydana gelen kazada bazı çalışanlar yaralandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile dizisi çekimleri esnasında meydana gelen kazada bazı çalışanlar yaralandı! - Son Dakika
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