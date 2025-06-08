Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'le yaşadığı derin aile içi krizle yeniden gündemde. 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abisiyle arasında, bir taşınmazın devri nedeniyle başlayan gerginlik mahkemeye taşındı. Tapu iptali davası açan Deniz, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sanatçı, abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve eşi Samar Deniz'e küfür ettiğini iddia etti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında iki ay süreyle hakaret, küfür ve yaklaşma yasağı getirdi. Yaşanan gerilim, Özcan Deniz'in sahnesine de taşındı.

ŞARKISINI REVİZE ETTİ

Aile içi krizle gündeme gelen Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile yaşadığı hukuki süreç, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin gölgesinde, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in hazırlayıp sunduğu Magazin Bahane programında konu masaya yatırıldı.

ÇALKANTILI SÜREÇ YALNIZCA MAHKEME SALONLARIYLA KALMADI, SAHNEYE DE YANSIDI

Geçtiğimiz hafta Cahide sahnesinde Özcan Deniz'in sahne performansını izleyen Gökay Kalaycıoğlu, sanatçının repertuvarındaki dikkat çekici bir değişikliği gündeme taşıdı. Özcan Deniz'in, 2000'li yıllarda çıkardığı ve büyük beğeni toplayan "Aslan Gibi" şarkısında söz değişikliğine gittiği ifade edildi. Orijinal sözlerinde "Bilsen kimler vurdu beni/ Babam bile sattı beni" dizeleri yer alan şarkının, yeni versiyonunda bu satırların "Kardeş bile sattı beni" şeklinde söylendiği ortaya çıktı. Bu değişiklik, sanatçının son dönemde abisiyle yaşadığı hukuki ve kişisel çatışmalarla doğrudan bağlantılı olarak yorumlandı.

"KARDEŞİ TARAFINDAN SATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Programda bu detayı değerlendiren Kalaycıoğlu, "Adam şarkıda söylüyor zaten… Haber burada. 'Kardeş bile sattı beni' diyor. Asıl söz 'Babam bile sattı beni' idi. Şarkıyı bile revize etmiş. Bu, yaşadığı kırılmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Kardeşi tarafından satıldığını düşünen bir adam var karşımızda. Her ailenin bir semer vurulanı oluyor" ifadelerini kullandı.