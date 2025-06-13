Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
13.06.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Haber Videosu

79 yaşındaki Ajda Pekkan, Harbiye sezonunu altın rengi kostümü ve dinmeyen enerjisiyle açtı. Genellikle sade ve zarif sahne tercihleriyle tanınan Süperstar, bu kez gösterişli kombiniyle şaşırttı. Kostümü sosyal medyada Bülent Ersoy'a benzetilirken, ''müziğin tanrıçası'' yorumları da gecikmedi. Sahne performansı ise alkış tufanıyla karşılandı.

2025 yılının Harbiye Açıkhava'daki ilk konserini dün akşam gerçekleştiren 79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisiyle bir kez daha hayran bıraktı. Her sene daha da çoğalan sahne enerjisi ve gençlere taş çıkartan dinamizmiyle dikkat çeken Pekkan, bu kez yalnızca sesiyle değil, iddialı sahne kostümüyle de çok konuşuldu.

Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Türk pop müziğinin efsane ismi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiye görsel ve müzikal bir şölen sundu. Sahneye tamamen altın renginde, metalik ve ışıltılı bir kostümle çıkan Pekkan, önceki yıllarda tercih ettiği sade ve asil çizgilerden farklı olarak bu defa abartılı bir görünümle izleyicinin karşısına çıktı. Göğüs kısmı korse formunda tasarlanan, kabarık drapeli eteğiyle dikkat çeken kostüm, zarif omuz detayları ve gösterişli altın maskesiyle teatral bir hava yarattı.

Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Pekkan'ın bu sıra dışı kostümü, sosyal medyada Bülent Ersoy'un sahne tarzına benzetilerek gündem oldu. Pek çok kullanıcı, "Ajda bu kez abartıda zirve yaptı" yorumunda bulundu. Müzikal anlamda da etkileyici bir performans sergileyen Süperstar, 70'lerden günümüze uzanan zengin repertuvarıyla konser boyunca temposunu hiç düşürmedi. "Bu sahnede olmaktan her seferinde heyecan duyuyorum" sözleriyle Harbiye'ye duyduğu bağlılığı dile getiren Ajda Pekkan, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Basar:
    eeeee ne yapsın ahiretine hazırlanıyor cennet bedava degil cehennemde zor değil 14 7 Yanıtla
  • Fatih Keskiner:
    Bu kadın 10 senedir 79 yaşında 16 4 Yanıtla
  • serhat ali:
    bu kadın ölümsüzlük iksiri mi buldu acaba? covid olmadı, infulance salgını uğramadı. gripte mi olmuyon...vay anasınııııı yaaaa 10 1 Yanıtla
  • Nedim TURAN:
    Tüm Zamanların Hanımefendisi , eşsiz Ses ,eşsiz kadın ağzına sağlık hep Var ol. Çatlayın Kadın Star. Soyunarak değil sesiyle vaaarrrr. Sen bir dünyasın 2 5 Yanıtla
  • netlog321:
    bahçeliyle yarışan tek insan.. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni 2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
KAAN’ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

10:21
İsrail’in İran’a saldırısına Türkiye’den ilk tepki: Provokasyon
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:13
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
15:01
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
14:59
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:39
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray’a geliyor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
14:34
Akıllara durgunluk veren olay Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
14:26
Muğla tarihinde bir ilk Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
14:24
Vahşetin izleri Özge’yi öldüren caninin ellerinde
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
14:21
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
14:19
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 10:45:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.