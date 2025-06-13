Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

2025 yılının Harbiye Açıkhava'daki ilk konserini dün akşam gerçekleştiren 79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisiyle bir kez daha hayran bıraktı. Her sene daha da çoğalan sahne enerjisi ve gençlere taş çıkartan dinamizmiyle dikkat çeken Pekkan, bu kez yalnızca sesiyle değil, iddialı sahne kostümüyle de çok konuşuldu.

Türk pop müziğinin efsane ismi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiye görsel ve müzikal bir şölen sundu. Sahneye tamamen altın renginde, metalik ve ışıltılı bir kostümle çıkan Pekkan, önceki yıllarda tercih ettiği sade ve asil çizgilerden farklı olarak bu defa abartılı bir görünümle izleyicinin karşısına çıktı. Göğüs kısmı korse formunda tasarlanan, kabarık drapeli eteğiyle dikkat çeken kostüm, zarif omuz detayları ve gösterişli altın maskesiyle teatral bir hava yarattı.

Pekkan'ın bu sıra dışı kostümü, sosyal medyada Bülent Ersoy'un sahne tarzına benzetilerek gündem oldu. Pek çok kullanıcı, "Ajda bu kez abartıda zirve yaptı" yorumunda bulundu. Müzikal anlamda da etkileyici bir performans sergileyen Süperstar, 70'lerden günümüze uzanan zengin repertuvarıyla konser boyunca temposunu hiç düşürmedi. "Bu sahnede olmaktan her seferinde heyecan duyuyorum" sözleriyle Harbiye'ye duyduğu bağlılığı dile getiren Ajda Pekkan, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.