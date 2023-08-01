Ajdar Anık'ın 80 TL'ye sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Ajdar Anık'ın 80 TL'ye sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

01.08.2023 15:57

Popstar Türkiye yarışmasının eski yarışmacısı Ajdar Anık'a ait bir görüntü, gittiği tatil beldesinde 80 TL'ye sahne aldığı iddiasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ajdar Anık, görüntülerin 2010 yılına ait olduğunu belirterek, şu anki sahne fiyatının 4 milyon euro olduğunu açıkladı. Ajdar Anık, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olup, 'Çikita Muz' ve 'Şahdamar' gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.

2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanan Ajdar Anık'a ait bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Ajdar, gittiği tatil beldesinde 80 TL'ye sahne aldı. Kısa sürede birçok haber sitesinde haber olan görüntüyle ilgili sessizliğini bozan Ajdar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada görüntülerin 2010 yılına ait olduğunu ifade etti.

"ŞU ANKİ FİYATIM 4 MİLYON EURO"

Ajdar Anık, konuyla ilgili açıklamasında "Ciddi bir mason saldırısı altındayım. O görüntüleri yeniymiş gibi bilerek servis ettiler. Görüntüler 2010 yılına ait. Tatil için gittiği mekanda bir tanıdığımın ve hayranlarımın ricasını kırmayarak şarkı okudum. Şu anki fiyatım 4 milyon euro. Bu rakamın altında sahne almıyorum" ifadelerini kullandı.

AJDAR ANIK KİMDİR?

Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 'Çikita Muz' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katıldı. 2012'nin mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı 'Şahdamar' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme geldi.

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Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi

Ajdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajdar Anık'ın 80 TL'ye sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ajdar Anık'ın 80 TL'ye sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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