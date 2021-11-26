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AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi - Son Dakika

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi

26.11.2021 15:28

Twitter'da AK Partili Yusuf Özoğul ile ilgili bir paylaşımı alıntılayıp "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının önemi" notunu düşen Metin Uca, tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı. Paylaşımından dolayı geri adım atmayan Uca, "İstenmeyen gebeliklerde prezervatiflerden özür diliyorum" sözlerine yer verdi.

Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sunucu Metin Uca, tepkilerin odağında yer aldı. Uca, Twitter'dan paylaştığı mesajında AK Partili Yusuf Özoğul'un "Bu kimdir?" yazan bir fotoğrafını alıntıladı.

"PREZERVATİF KULLANIMININ ÖNEMİ"

Uca, tweet'inde Özoğul için "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının öneminin kanıtı" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, Uca'ya yakışıksız tavrından dolayı tepki gösterdi.

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca geri adım atmadı

GERİ ADIM ATMADI

Yaptığı davranıştan dolayı geri adım atmayan Metin Uca, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Uca'nın paylaşımında, "Günaydın. Demokratik hakkını kullanan insanları tehdit eden bu süne zararlısının cüretiyle dalga geçince Melihin itleri, misvak hırtları sahte hesaplarla beni "AlçaksınMetinUca" diye tweeter gündemi yapmış, gurur duydum. İstenmeyen gebeliklerde prezervatiflerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldı.

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca geri adım atmadı

2019'DA BİR VİDEO İLE TANINMIŞTI

Yusuf Özoğul, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti için seçim broşürü dağıtırken İYİ Partili bir kadının küçümseyen tavırları karşısında sergilediği sakin tavırla tanınmıştı.

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi

Metin Uca, Twitter, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi - Son Dakika
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